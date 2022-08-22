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بانوراما

شاطئ سيدي بونعايم… الرمال الذهبية

منذ 6 دقائق
وجوده وسط الغابة وبعده عن مصادر التلوث يستقطبان المصطافين على بعد 15 كيلومترا شمال أزمور، يستند شاطئ سيدي بونعايم التابع لجماعة هشتوكة، على الساحل الأطلسي، مختبئا وراء غابة أشجارها كثيفة وظليلة، رماله ذهبية نقية، نقاء مياهه الصافية والخالية من التلوث. يعد الشاطئ ذاته من أهم الشواطئ التابعةأكمل القراءة »

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