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“ولد الفشوش” يجر طبيبا وآخرين للسجن
انطلاق جلسات التحقيق في نهايةغشت بتطوان والأبحاث فضحت استعمال التزوير لتضليل العدالة استجاب قاضي التحقيق لدى ابتدائية تطوان، عصر أول أمس (السبت)، لملتمس وكيل الملك، بإيداع (ر. ه)، “ولد الفشوش” ومن معه، رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم بما نسب إليهم، إثر الملابسات التي رافقت حاثة سير المضيق. أكمل القراءة »
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