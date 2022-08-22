حوادث
مصرع مهاجرة مغربية غرقا بالناظور
شهد شاطئ ” بوعمار مساديت ” بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، أخيرا، حادث غرق جديدا، بعدما لقيت امرأة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتحدر من تاوريرت مصرعها، حين كانت تسبح في مياه الشاطئ، في آخر يوم لها في بلدها الأصلي. وقالت مصادر مطلعة، إن الهالكة توجهتأكمل القراءة »
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