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بانوراما

استهلاك النعناع صيفا  

منذ 18 دقيقة
إذا كان الشاي المغربي ضمن أكثر أنواع الشاي شهرة في العالم، فإن للنعناع الفلفلي أو ما يعرف باسم “العبدي” دورا مهما في هذه الشهرة. وتعد نبتة النعناع، شائعة الاستخدام بسبب فوائدها الصحية المتعددة، إذ تضم حوالي 20 نوعا، منها النعناع الفلفلي، والنعناع المدبب والبري، والأوربي وغير ذلك.أكمل القراءة »

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منذ 18 دقيقة


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