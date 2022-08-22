بانوراما
فواجع الهجرة السرية
في السنتين الأخيرتين ابتلعت أمواج المتوسط والمحيط عشرات الشباب المغاربة، الذين غامروا بأرواحهم، من أجل الحلم الأوربي، وهروبا من جحيم البطالة، التي تفاقمت نتيجة جائحة كورونا، ناهيك عن ثقافة الهجرة المتجذرة في نفوس المغاربة. هذه السلسلة من الحلقات، تذكر بأكثر فواجع الهجرة السرية في العامين الأخيرين، والتيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا