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حوادث

السجن لمتهم بسرقة الهواتف

منذ 3 دقائق
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، ومؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وحكمت عليه ب3 سنوات حبسا نافذا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بالبئر الجديد بشكاية من شاب وثلاث فتيات،أكمل القراءة »

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