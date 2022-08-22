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” ثقافات الواحات” بفكيك

منذ 14 دقيقة
احتضنت فكيك، من 19 إلى غاية 21 غشت الجاري، النسخة 15 لمهرجان ثقافات الواحات، تحت شعار: “الموروث الواحي: تجذر وامتداد”. وأشرفت على تنظيم دورة هذه السنة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع عمالة إقليم فكيك، والمجلس الإقليمي ومجلس جماعة فكيك، واندرجت هذه التظاهرة الثقافية السنوية، في إطارأكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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