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الرياضة

رسالة رياضية: العصبة الاحترافية

منذ 28 ثانية
عبد الإله المتقي
تنتخب العصبة الاحترافية لكرة القدم مكتبها المديري غدا (الثلاثاء)، بعدما تم تعيين رئيسها عبد السلام بلقشور، في وقت سابق، لخلافة سعيد الناصري، المستقيل، لكن هناك ملاحظات: أولا، قامت العصبة بانطلاقة خاطئة، حين عينت رئيسها الجديد، دون انتخابات، ودون معرفة أعضاء لائحته، ودون إعلان فتح باب الترشح، ودونأكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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