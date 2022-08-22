الرياضة
رسالة رياضية: العصبة الاحترافية
تنتخب العصبة الاحترافية لكرة القدم مكتبها المديري غدا (الثلاثاء)، بعدما تم تعيين رئيسها عبد السلام بلقشور، في وقت سابق، لخلافة سعيد الناصري، المستقيل، لكن هناك ملاحظات: أولا، قامت العصبة بانطلاقة خاطئة، حين عينت رئيسها الجديد، دون انتخابات، ودون معرفة أعضاء لائحته، ودون إعلان فتح باب الترشح، ودونأكمل القراءة »
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