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اذاعة وتلفزيون

لديب والعطلة

منذ 5 دقائق
اختارت الممثلة لديب السعدية خلال الآونة الأخيرة، نشر مجموعة من الصور من أجواء قضاء عطلتها الصيفية، التي نالت استحسان متابعيها. وأطلت لديب على متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بمجموعة من الإطلالات الأنيقة والجذابة والمتمثلة في فساتين صيفية تواكب أحدث صيحات الموضة. وتعتبر السعدية لديب خريجة المعهد العاليأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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