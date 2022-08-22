fbpx
وطنية

قضاة يطالبون بالحماية

منذ 3 دقائق
الجباري: التحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية مازال بعيدا عن التحقق اختار قضاة النادي تزامنا مع الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والتي تصادف الذكرى 11 لتأسيس نادي قضاة المغرب أن يعيدوا فتح ملف التحصين الاجتماعي والاقتصادي للقضاة لاستقلالية السلطة القضائية. وقال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.