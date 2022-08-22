وطنية
قضاة يطالبون بالحماية
الجباري: التحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية مازال بعيدا عن التحقق اختار قضاة النادي تزامنا مع الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والتي تصادف الذكرى 11 لتأسيس نادي قضاة المغرب أن يعيدوا فتح ملف التحصين الاجتماعي والاقتصادي للقضاة لاستقلالية السلطة القضائية. وقال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا