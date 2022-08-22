الصباح الفني
الداودية تتجاوز مليار مشاهدة على “يوتيوب”
تجاوزت الفنانة الشعبية زينة الداودية المليار مشاهدة، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتوب”، لتأخذ بذلك مكانا ضمن قائمة الفنانين العرب الذين تخطت مجموع أغانيهم المليار مشاهدة على المنصة ذاتها. وجاء في تفاعل الداودية مع خبر المليار المشاهدة قولها “مبروك علينا مليار مشاهدة على قناتي يوتوب فرحتيأكمل القراءة »
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