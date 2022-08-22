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الصباح الفني

الداودية‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليار‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ “‬يوتيوب‭”‬

منذ 5 دقائق
تجاوزت‭ ‬الفنانة‭ ‬الشعبية‭ ‬زينة‭ ‬الداودية‭ ‬المليار‭ ‬مشاهدة،‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الفيديوهات‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬لتأخذ‭ ‬بذلك‭ ‬مكانا‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الفنانين‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬تخطت‭ ‬مجموع‭ ‬أغانيهم‭ ‬المليار‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬ذاتها‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬تفاعل‭ ‬الداودية‭ ‬مع‭ ‬خبر‭ ‬المليار‭ ‬المشاهدة‭ ‬قولها‭ “‬مبروك‭ ‬علينا‭ ‬مليار‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ ‬قناتي‭ ‬يوتوب‭ ‬فرحتي‭أكمل القراءة »

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