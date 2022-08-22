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اذاعة وتلفزيون

“مقطوع من شجرة” على “الثانية”

منذ 13 دقيقة
 تبث القناة الثانية اليوم (الاثنين) مسلسل “مقطوع من شجرة” على الساعة التاسعة وأربعين دقيقة، وهو من بطولة زينب عبيد ونسرين الراضي وثلة من الممثلين. ويلعب الدور الرئيسي في أحداث المسلسل الطفل ياسين صواب، البالغ من العمر 12 سنة، والذي تعرض للطرد من طرف خاله “التهامي” وخالته “أمينة”،أكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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