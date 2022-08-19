fbpx
ملف الصباح

الأرناكيون… محاولة فهم

منذ 9 دقائق
شباب أضحوا ماركة مسجلة بوادي زم والظاهرة في توسع «لقد صنعوا وحشا بوادي زم في العشرين سنة الماضية، ومن المستحيل أن يقضوا عليه بين ليلة وضحاها»، يعلق صديقي «علي» على خبر سقوط لاعب سابق للمنتخب الوطني لكرة القدم في حبال «الأرناكيين». علي، أو «باعلوان»، كما يحب أنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.