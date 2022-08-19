ملف الصباح
الأرناكيون… محاولة فهم
شباب أضحوا ماركة مسجلة بوادي زم والظاهرة في توسع «لقد صنعوا وحشا بوادي زم في العشرين سنة الماضية، ومن المستحيل أن يقضوا عليه بين ليلة وضحاها»، يعلق صديقي «علي» على خبر سقوط لاعب سابق للمنتخب الوطني لكرة القدم في حبال «الأرناكيين». علي، أو «باعلوان»، كما يحب أنأكمل القراءة »
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