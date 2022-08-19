الأولى
ابتزاز العطش في رخص الآبار
لجان مراقبة ترهب أرباب حمامات ومحلات غسيل سيارات ومحطات وقود وضعت سلطات البيضاء والمدن المجاورة أرباب حمامات ومحلات غسيل السيارات ومحلات تجارية وأصحاب المسابح الخاصة ومحطات وقود، في مواجهة لجنة من عشرة موظفين من إدارات مختلفة، يجتهد بعضها في وضع العراقيل بهدف ابتزاز أصحاب مشاريع تشغل الآلاف.أكمل القراءة »
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