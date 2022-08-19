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ملف الصباح

فـخ الأداء بتحويـل “كـاش”

منذ 4 دقائق
يطلب من الضحية دفع المبلغ عبر التطبيق البنكي المحمول على الهاتف أو بواسطة حوالة لا يختار المبتزون ضحاياهم ولا يبادرون بالاتصال بهم أو يرسلون من يقوم بذلك بالهاتف على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري، ولكنهم ينصبون فخاخا على مواقع للتعارف معروفة على المستوى العالمي بأنها حقيقيةأكمل القراءة »

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