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الرياضة… ملعب جديد للاحتيال

منذ 5 دقائق
أخذ الابتزاز الجنسي في عالم الرياضة، شكلا أكثر خطورة في السنوات الأخيرة، إذ استهدف شخصيات رياضية معروفة، من بينها مدربون لمنتخبات وطنية وفرق كبيرة في البطولة الوطنية. وتعرض مدربون ولاعبون، محليون وأجانب، للابتزاز الجنسي، عبر تطبيقات للتواصل، إذ استخدمت أدوات تقنية عالية الجودة للإيقاع بهم. وبناء علىأكمل القراءة »

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