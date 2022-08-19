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الجنس يطيح بدبلوماسيين بكولومبيا

منذ 6 دقائق
مومستان سرقتا هواتف وأموال الضحيتين بعد تخديرهما الخارجية فتحت تحقيقا وتخوفات من عملية تجسسية فتحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس (الخميس)، تحقيقا شاملا ودقيقا في شأن “فضيحة” تخدير دبلوماسيين مغربيين من قبل امرأتين، وسرقتهما في شقة ببوغوتا الكولومبية، وفق ما أكدته مصادر منأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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