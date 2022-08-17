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الرياضة

تقنية جديدة لضبط التسلل

منذ 6 دقائق
أطلق الاتحاد الأوربي لكرة القدم “ويفا”، تقنية “نصف آلية” لكشف التسلل، وهي تقنية تهدف إلى تسريع قرارات التحكيم، ستستخدم في مباراة كأس السوبر الأوربية والمقررة في عاشر غشت الجاري. وسبق للاتحاد الدولي “فيفا” أن صادق على استخدام التقنية ذاتها خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022. وقالأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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