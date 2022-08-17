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الرياضة

رسالة رياضية: أندية

منذ 6 دقائق
عبد الإله المتقي
مازالت الأندية الوطنية تقدم إشارات سلبية عن مستوى الحكامة فيها، لنتأمل: أولا، الأندية الأربعة المشاركة في عصبة الأبطال وكأس الكنفدرالية قامت بانتداب لاعبين قبل تعيين المدربين، ما يعني أن هناك خللا كبيرا في التدبير التقني لهذه الفرق. فالجيش الملكي لم يتفرغ لموضوع المدرب، إلا بعد أن فرغأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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