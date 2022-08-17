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مجتمع

“السيبة” في مصلحة الترويض بـ 20 غشت

منذ 3 دقائق
تعيش مصلحة الترويض بمستشفى 20 غشت بالبيضاء، على وقع “السيبة”، كما وصفها نقابيون بالمستشفى، نتيجة الإضرار بمصالح المواطنين، والاستهتار من قبل بعض الموظفات العاملات في المصلحة، إذ أكدت مصادر نقابية في حديثها لـ “الصباح”، أن المعنيات بالأمر وهن 6 موظفات لا تتجاوز مدة عملهن يوميا داخل المصلحة،أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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