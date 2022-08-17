الأولى
تحت الدف
حادث “ولد لفشوش” بالمضيق، الذي تسبب بسيارته الفارهة في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وحاول تضليل الشرطة بتقديم سائق افتراضي بدله، ليس إلا مواصلة لغزوات خارقة للقانون، لا تطوله المساءلة عنها، ويظل دائما تحت الحماية. ولد “الفشوش” هذا، ليس إلا ذلك الشاب، الذي وصفته الصحافة بابن الملياردير، عندماأكمل القراءة »
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