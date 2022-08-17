fbpx
الأولى

تحت الدف

منذ 8 دقائق
حادث “ولد لفشوش” بالمضيق، الذي تسبب بسيارته الفارهة في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وحاول تضليل الشرطة بتقديم سائق افتراضي بدله، ليس إلا مواصلة لغزوات خارقة للقانون، لا تطوله المساءلة عنها، ويظل دائما تحت الحماية. ولد “الفشوش” هذا، ليس إلا ذلك الشاب، الذي وصفته الصحافة بابن الملياردير، عندماأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.