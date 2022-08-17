مجتمع
القفزات البهلوانية… حركات مميتة
ضحاياها مراهقون ومتهورون ينتهي بهم الأمر في المقابر أو كراسي المقعدين في كل فصل صيف، تستقبل أقسام المستعجلات بمختلف مستشفيات المملكة، حالات إصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري، ضحاياها في غالب الأحيان قاصرون ومراهقون متهورون، يصابون بكسور في العمود الفقري، ويشخص لهم تمزق في النخاع الشوكي، الأمرأكمل القراءة »
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