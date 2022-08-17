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وطنية

نهاية‭ “‬البلوكاج‭” ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬القنيطرة

منذ 47 ثانية
مستشارون‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الكميلة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬صلح‭ ‬الأغلبية‭ ‬ اتفقت‭ ‬أحزاب‭ ‬الأغلبية‭ ‬بمجلس‭ ‬القنيطرة،‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬الموثق‭ ‬التجمعي‭ ‬أنس‭ ‬البوعناني،‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬حالة‭ “‬البلوكاج‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬عاناها‭ ‬المجلس‭ ‬نفسه،‭ ‬نحو‭ ‬سنة،‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬للبعض‭ ‬لكي‭ ‬ينخرط‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ “‬الابتزاز‭”‬،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ “‬الكميلة‭”.‬ واقتنعت‭ ‬أحزاب‭ ‬الأغلبية‭ ‬المسيرة‭ ‬للمجلس‭أكمل القراءة »

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