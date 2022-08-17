وطنية
نهاية “البلوكاج” في مجلس القنيطرة
مستشارون يبحثون عن «الكميلة» بعد صلح الأغلبية اتفقت أحزاب الأغلبية بمجلس القنيطرة، الذي يرأسه الموثق التجمعي أنس البوعناني، على تجاوز حالة “البلوكاج”، التي عاناها المجلس نفسه، نحو سنة، ما منح الفرصة للبعض لكي ينخرط مبكرا في ممارسة “الابتزاز”، والبحث عن “الكميلة”. واقتنعت أحزاب الأغلبية المسيرة للمجلسأكمل القراءة »
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