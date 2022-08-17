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الصباح الفني

قالوا

منذ 36 ثانية
قراقي كتب‭ ‬الدكتور‭ ‬والباحث‭ ‬السياسي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬قراقي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬يعتقد‭ ‬الأحمق‭ ‬أنه‭ ‬هو‭ ‬العاقل‭ ‬الوحيد‭ ‬وما‭ ‬سواه‭ ‬حمقى‮»‬‭.‬ الشوبي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬محمد‭ ‬الشوبي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬نعمة‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬كذبه،‭ ‬ونعمة‭ ‬الكذب‭ ‬في‭ ‬شعريته،‭ ‬إنما‭ ‬عندي‭ ‬لا‭ ‬يستقيمان‭ ‬إلا‭ ‬تحت‭ ‬قناع‭ ‬اللغة‮»‬‭.‬ قرقيبو كتبت‭ ‬الفنانة‭أكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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