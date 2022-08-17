الصباح الفني
قالوا
قراقي كتب الدكتور والباحث السياسي عبد العزيز قراقي تدوينة جاء فيها «يعتقد الأحمق أنه هو العاقل الوحيد وما سواه حمقى». الشوبي كتب الممثل محمد الشوبي تدوينة جاء فيها «نعمة الشعر في كذبه، ونعمة الكذب في شعريته، إنما عندي لا يستقيمان إلا تحت قناع اللغة». قرقيبو كتبت الفنانةأكمل القراءة »
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