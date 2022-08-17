الرياضة
عموتة يحسم طاقمه بالوداد
الخلفي مساعدا والإدريسي مدربا للحراس وواجو معدا بدنيا استقر الحسين عموتة، المدرب المرتقب للوداد الرياضي، على طاقمه المساعد بالفريق البيضاوي. وعلمت “الصباح”، أن الإطار الوطني الحسين عموتة استقر على الطاقم التقني الذي سيرافقه خلال الموسم الكروي المقبل، وهو الطاقم الذي اشتغل معه من خلال تجارب مختلفة. واستناداأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا