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الرياضة

عموتة يحسم طاقمه بالوداد

منذ 12 دقيقة
الخلفي مساعدا والإدريسي مدربا للحراس وواجو معدا بدنيا استقر الحسين عموتة، المدرب المرتقب للوداد الرياضي، على طاقمه المساعد بالفريق البيضاوي. وعلمت “الصباح”، أن الإطار الوطني الحسين عموتة استقر على الطاقم التقني الذي سيرافقه خلال الموسم الكروي المقبل، وهو الطاقم الذي اشتغل معه من خلال تجارب مختلفة. واستناداأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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