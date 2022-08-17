الرياضة
ماتزاري بالمغرب للتفاوض مع لقجع
سيجتمع معه لمناقشة إمكانية تدريب المنتخب استقبل جلول عينوش، المدير المالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المدرب الإيطالي والتر ماتزاري، أول أمس (الاثنين). وكشف مصدر من جامعة الكرة لـ «الصباح»، أن ماتزاري حل بالمغرب بدعوة من فوزي لقجع، رئيس الجامعة، إذ من المقرر أن يعقد معه اجتماعا،أكمل القراءة »
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