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الإنتاج السينمائي بالمؤسسة التشريعية
وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الثقافة و الشباب والتواصل، حول دعم الإنتاجات السينمائية. وأوضح الفاطمي، أن الجدل يتواصل حول دعم الإنتاجات السينمائية الذي أفرجت عنه لجنة الدعم برسم الدورة الثانية ل 2022، إذ طالب المخرجون المغاربة بعدالة حقيقيةأكمل القراءة »
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