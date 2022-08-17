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اذاعة وتلفزيون

الإنتاج السينمائي بالمؤسسة التشريعية

منذ 50 ثانية
وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الثقافة و الشباب والتواصل، حول دعم الإنتاجات السينمائية. وأوضح الفاطمي، أن الجدل يتواصل حول دعم الإنتاجات السينمائية الذي أفرجت عنه لجنة الدعم برسم الدورة الثانية ل 2022، إذ طالب المخرجون المغاربة بعدالة حقيقيةأكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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