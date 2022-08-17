الرياضة
فريق يعرض نفسه للبيع في “فيسبوك”
آسا الزاك للكرة النسوية في المزاد بسبب الديون عرض الاتحاد الرياضي النسوي لآسا الزاك فريقه للبيع على موقع التواصل الاجتماعي، أول أمس (الاثنين)، في إشارة للوضعية التي باتت عليها كرة القدم النسوية. وأعلن الاتحاد النسوي لآسا الزاك رغبته في بيع الفريق، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعيأكمل القراءة »
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