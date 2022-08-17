حوادث
ابتزاز جنسي وقروض بفائدة بالبيضاء
طفل عوض والده في إقراض الباعة الجائلين وتهديدهم بجناية هتك عرضه فضحت واقعة اعتداء طفل على قريبته بعد تلكئها في تسديد دين في وقته المحدد، استغلاله من قبل جهات في منح قروض بفوائد لباعة جائلين بالبيضاء، مقابل تسلمه شيكات على سبيل الضمان، قبل أن يجد بعض الضحاياأكمل القراءة »
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