حوادث
الحبس لصاحب مقهى “للشيشة” بطنجة
منطوق الحكم خلف حالة من التوجس في نفوس أربابها أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الأربعاء الماضي، خمسة أشخاص متابعين بتهم تتعلق بالتحايل على القانون واستغلال مقهى لتقديم الشيشة ومواد محظورة من شأنها إلحاق الضرر بزبنائهم، وحكمت عليهم بعقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها بين سنة وثلاثةأكمل القراءة »
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