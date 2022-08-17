حوادث
سقوط بارون دولي حير الأمن
سقط البارون الدولي الشهير “م.ط» في قبضة الأمن الإسباني، أخيرا، بعدما كان موضوع طلب مغربي من أجل تسليمه للسلطات الأمنية والقضائية، إثر اكتشاف تهريبه أطنانا من الشيرا انطلاقا من السواحل المغربية، وصلته بأعضاء شبكات مخدرات دولية يتحدرون من جنسيات مختلفة، أحيل أفرادها على القضاء بعدما أطاحت بموظفينأكمل القراءة »
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