بانوراما
الرازي… محنة مع الفلسفة
علماء تعرضوا للاضطهاد 3 طبيب العرب لم يسلم من الاتهامات في عقيدته وآرائه كانت لعلماء مسلمين إسهامات بارزة في شتى العلوم ومناحي المعرفة، وساهموا في تطوير العلوم وكان لهم الأثر الكبير في إثراء إنتاجات الأمم السابقة وتطويرها ونقلها إلى العالم الغربي، الذي كان يرزح آنذاك تحت ظلماتأكمل القراءة »
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