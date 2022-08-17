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حوادث

وفاة طفل داخل حوض بلاستيكي

منذ 52 ثانية
وفاة طفل داخل حوض بلاستيكي في فاجعة جديدة شهدتها إمزورن بإقليم الحسيمة، فارق طفل لا يتجاوز عمره سنة الحياة، بعد زوال الأحد الماضي، بعدما غرق في حوض بلاستيكي قابل للنفخ. وحسب مصادر مطلعة، فإن الحادث وقع في إمزورن بإقليم الحسيمة، حيث غرق الرضيع في حوض السباحة البلاستيكيأكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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