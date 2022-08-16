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الرياضة

بنمسعود مدربا لاتحاد وجدة مع وقف التنفيذ

منذ 7 دقائق
أعلن الاتحاد الوجدي عن تعيين محمد بنمسعود، مدربا للفريق، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل. وأكد الاتحاد الوجدي في بيان رسمي، أنه تعاقد مع بنمسعود لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وأن التداريب استؤنفت نهاية الأسبوع الماضي. وسيقود بنمسعود الاتحاد الوجدي وفق عقد غير مضمون، في انتظار عقدأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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