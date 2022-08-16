مجتمع
11 طفلا حاولوا عبور المتوسط
في حادث غير مسبوق، حاول 11 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و11، عبور البحر الأبيض المتوسط، نحو إسبانيا في قارب غير مستقر، مستعملين العصي وأيديهم للتجذيف، قبل أن تصل إليهم السلطات الإسبانية، التي أنقذت حياتهم، التي عرضوها لخطر حقيقي. وكتبت صحيفة “الفارو دي سبتة”، أنأكمل القراءة »
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