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الرياضة

الهجهوج بالفيصلي السعودي لموسمين

منذ 6 دقائق
الفريق الرباطي استفاد من 150 ألف دولار ويعلن انفصاله عن أربعة لاعبين توصل الفتح الرياضي إلى اتفاق مع الفيصلي السعودي، على انتقال لاعبه رضا الهجهوج، خلال مرحلة الانتقالات الجارية، والتوقيع لفريقه الجديد موسمين قابلين للتجديد، مقابل 150 ألف دولار. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الفتح الرياضي وافقوا علىأكمل القراءة »

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