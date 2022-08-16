الرياضة
إلغاء أرقام العدائين المغاربة في الألعاب الإسلامية
عطب في العدادات يدفع اللجنة المنظمة إلى عدم اعتمادها في الأيام الثلاثة الأولى من التظاهرة أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، بقونيا بتركيا إلى غاية بعد غد (الخميس)، إلغاء جميع الأرقام المسجلة في الأيام الثلاثة الأولى من منافسات ألعاب القوى، وعدم اعتمادها لدى الاتحاد الدولي للعبة.أكمل القراءة »
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