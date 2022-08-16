الرياضة
بوخريص وزايا يوقعان للزمامرة
التحق اللاعبان حميد بوخريص ومهدي زايا، بنهضة الزمامرة، بعقد يمتد لموسمين، بعدما اقتنع الطاقم التقني بمستوييهما. وشارك الوافدان في المباراة الودية، التي خاضها الفريق نهاية الأسبوع الماضي، أمام اتحاد تواركة، وانهزم فيها بثلاثة أهداف لواحد، ويلعب زايا مدافعا أيسر ويمكنه اللعب جناحا، إذ لعب للكوكب المراكشي وأولمبيكأكمل القراءة »
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