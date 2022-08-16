الرياضة
داري يخطف الأنظار بفرنسا
كسب الودادي السابق، أشرف داري، رسميته رفقة بريست، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. وبصم داري على مستوى جيد خلال مباراة بريست أمام مارسيليا (1-1)، لحساب الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، واعتبرته الصحافة المحلية، ربحا كبيرا في “الليغ 1”. وأشاد موقع “فون ميركاتو” بأداء داري ومنحه ثانيأكمل القراءة »
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