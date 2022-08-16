مجتمع
شاطـئ لـلا عائشـة البحريـة… حـج وحاجـة
يجمع بين البحر والنهر ويقدم أكلات متنوعة وتنقصه تجهيزات مهمة يقع شاطئ للا عائشة عند ملتقى ومصب نهر أم الربيع بالمحيط الأطلسي، على بعد حوالي كيلومترين تقريبا من مدينة آزمور العريقة. يتميز باحتضانه لضريح للا عائشة البحرية، التي صيغت حولها حكايات كثيرة، ويستقطب شاطئها زوارا وسياحا منأكمل القراءة »
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