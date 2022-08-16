الرياضة
عموتة يرفض رحيل أبو الفتح
الوداد يطلب إعفاء الخلفي من رحلة النمسا للإشراف على تداريب الفريق رفض الحسين عموتة، المدرب المرتقب للوداد الرياضي، تسريح المدافع أمين أبو الفتح، في ظل رحيل أشرف داري للدوري الفرنسي. وذكر مصدر مطلع، أن عموتة يصر على معاينة جميع اللاعبين قبل تحديد اللائحة النهائية للوداد، التي ستخوضأكمل القراءة »
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