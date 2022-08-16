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الرياضة

أوربوع مدربا لإناث خنيفرة

منذ 7 دقائق
تعاقد شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية، مع المدرب حسن أوربوع، مكان ادريس الزويرك. وغادر شباب أطلس خنيفرة منافسات القسم الأول، خلال الموسم الماضي، لأول مرة منذ تأسيسه في 1995، باحتلاله الرتبة الأخيرة ب 19 نقطة، من أربعة انتصارات وسبعة تعادلات و15 هزيمة. وسبق للمدرب حسن أوربوعأكمل القراءة »

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