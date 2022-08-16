الرياضة
الصوفي والطوعامي يعودان لخريبكة
يواصل المدافع بلال الصوفي، والمهاجم رضوان الطوعامي، حصصهما التدريبية مع أولمبيك خريبكة، بعد عودتهما من فترة إعارة للاتحاد الوجدي، التي استغرقت موسما كاملا. وتألق الصوفي والطوعامي باتحاد وجدة، وأصبحا جاهزين لتعزيز التركيبة البشرية لأولمبيك خريبكة، بداية من الموسم المقبل. وساهم الصوفي والطوعامي في بقاء اتحاد وجدة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا