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الرياضة

الصوفي والطوعامي يعودان لخريبكة

منذ 7 دقائق
يواصل المدافع بلال الصوفي، والمهاجم رضوان الطوعامي، حصصهما التدريبية مع أولمبيك خريبكة، بعد عودتهما من فترة إعارة للاتحاد الوجدي، التي استغرقت موسما كاملا. وتألق الصوفي والطوعامي باتحاد وجدة، وأصبحا جاهزين لتعزيز التركيبة البشرية لأولمبيك خريبكة، بداية من الموسم المقبل. وساهم الصوفي والطوعامي في بقاء اتحاد وجدة فيأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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