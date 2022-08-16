الرياضة
بنشريفة مدربا للخميسات
تعاقد الاتحاد الزموري للخميسات مع المدرب كريم بنشريفة، قادما من حافيا كوناكري الغيني، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، مكان المدرب السابق إدريس المرابط. وسبق لكريم بنشريفة تدريب المنتخب النسوي الأول، الذي قاده للفوز بالبطولة العربية بالقاهرة، ثم إلى التأهل لنهائيات كأس إفريقيا، لينتقل بعدها إلى الدوريأكمل القراءة »
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