fbpx
الرياضة

بنشريفة مدربا للخميسات

منذ 7 دقائق
تعاقد الاتحاد الزموري للخميسات مع المدرب كريم بنشريفة، قادما من حافيا كوناكري الغيني، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، مكان المدرب السابق إدريس المرابط. وسبق لكريم بنشريفة تدريب المنتخب النسوي الأول، الذي قاده للفوز بالبطولة العربية بالقاهرة، ثم إلى التأهل لنهائيات كأس إفريقيا، لينتقل بعدها إلى الدوريأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.