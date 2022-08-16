بانوراما
بلخوجة… شهيد الديربي
غائبون حاضرون 5 فيديو وفاة اللاعب يعتبر من بين الأشرطة الأكثر مشاهدة وطنيا على “يوتوب” رياضيون مازال الشارع المغربي يهتف باسمائهم، بعد وفاتهم قبل سنوات، في ظروف خاصة، فكانت طريقة رحيلهم، وعطاءاتهم في الميادين، مرسخة لأسمائهم في ذاكرة الجماهير. صورهم لم تغب عن المدرجات وعن ألسن المحبين،أكمل القراءة »
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