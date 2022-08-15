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جدل قيادة بوليساريو حول مؤتمرها السادس عشر
البيان الختامي أظهر تراجع خطابها وضعفها أمام الخطوات العسكرية المغربية المدروسة بقلم: الفاضل الرقيبي بعد ثلاثة أيام من النقاشات الحادة بين قادة بوليساريو في الرابوني ضواحي تندوف، في إطار ما يسمى الدورة السابعة لأمانتها الوطنية، تقرر عدم تأجيل المؤتمر السادس عشر للحركة، بعدما كان التأجيل سنة دارجةأكمل القراءة »
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