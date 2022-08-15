يحيى العدل .. 3 سنوات ونصف حبسا لمعنف شرطيين بالحسيمة

أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم (الاثنين)، الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يوثق اعتداءه بشكل وحشي على موظفي شرطة، بثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذة مع تعويض قدره عشرة آلاف درهم لفائدة كل واحد من الشرطيين المعنفين، ودرهم رمزي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، و1000 درهم كغرامة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تدخل عناصر الشرطة، الخميس الماضي، بالزي الرسمي لتوقيف المدان، الذي كان في حالة اندفاع غير طبيعية وأحدث حالة من الفوضى بالشارع العام، لكنه قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.

وتمت متابعة المعتدي المدان من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة عنف في حقهم نتجت عنه جروح، والسكر العلني البين.