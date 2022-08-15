fbpx
الأولى

قوارب لتبييض أموال تهريب الأخطبوط

منذ 15 دقيقة
شبكات “بيع الحوت في البحر” ولجنة مختصة تقف على طمس معالمها فوجئ أعضاء لجنة إحصاء قوارب الصيد التقليدي، التي تشرف عليها ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، باختفاء قوارب يرجح استعمالها في أنشطة مشبوهة، ولجوء أصحابها إلى طمس معالم أخرى لتفادي تحديد هوية مالكيها. وقال مصدر مطلع، إنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.