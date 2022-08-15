الأولى
قوارب لتبييض أموال تهريب الأخطبوط
شبكات “بيع الحوت في البحر” ولجنة مختصة تقف على طمس معالمها فوجئ أعضاء لجنة إحصاء قوارب الصيد التقليدي، التي تشرف عليها ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، باختفاء قوارب يرجح استعمالها في أنشطة مشبوهة، ولجوء أصحابها إلى طمس معالم أخرى لتفادي تحديد هوية مالكيها. وقال مصدر مطلع، إنأكمل القراءة »
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