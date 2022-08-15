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بانوراما

استهلاك الفواكه والخضر في موسمها 

منذ دقيقتين
يحتاج جسم الإنسان إلى عناصر غذائية مختلفة حسب فصول ومواسم السنة. ففي فصل الشتاء مثلا، وبسبب الجو البارد وقلة أشعة الشمس، وانتشار عدوى الأنفلونزا والفيروسات الأخرى، تحتاج أجسامنا إلى المزيد من العناصر الغذائية التي تقوي نظام المناعة مثل الفيتامين ج، لذلك نجد أن الفواكه الحمضية متوفرة فيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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