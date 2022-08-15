بانوراما
استهلاك الفواكه والخضر في موسمها
يحتاج جسم الإنسان إلى عناصر غذائية مختلفة حسب فصول ومواسم السنة. ففي فصل الشتاء مثلا، وبسبب الجو البارد وقلة أشعة الشمس، وانتشار عدوى الأنفلونزا والفيروسات الأخرى، تحتاج أجسامنا إلى المزيد من العناصر الغذائية التي تقوي نظام المناعة مثل الفيتامين ج، لذلك نجد أن الفواكه الحمضية متوفرة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا