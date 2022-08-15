افتتاحية
حتمية التعديل
لم نكن ننتظر “أي شيء” لرفع مطلب تعديل حكومي، اعتبرناه حتميا قبل ثلاثة أشهر، وخُضنا في حيثياته وأسبابه في أكثر من افتتاحية، وعمود ومقال، بإيمان راسخ أن تعثر البدايات، يحتاج دائما إلى تقويم وإصلاح وصيانة في بداية الطريق، أو منتصفه. وحين طرحنا ضرورة التعديل الحكومي، ومازلنا، فليستأكمل القراءة »
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